Ossada humana é encontrada no Setor Industrial de Vilhena

Acaba de ser localizada na Avenida Tancredo Neves, atrás do “Campo do Fofão”, no Setor Industrial de Vilhena, uma ossada humana.

As primeiras informações dão conta de que a ossada, que ainda apresenta fragmentos das vestes que a vítima usava, foi localizada pelo funcionário de uma loja de móveis, que possui uma chácara no local.

De acordo com a primeira análise da perícia técnica feita ainda no local, o corpo foi desovado a cerca de 15 dias, e não havia nenhum indício que pudesse identificá-lo ou apontar as causas da morte.

Texto e fotos: Extra de Rondônia