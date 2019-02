Acadêmicos do 7º período da AVEC promovem rifa com prêmios atrativos em Vilhena

Os acadêmicos do 7º período de Direito, da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (AVEC), estão realizando uma rifa com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar nas despesas de formatura do grupo.

A rifa, que tem o valor de apenas R$ 5,00 (cinco reais) e prêmios atrativos, será realizada no dia da tradicional Festa Junina da AVEC, ainda sem data definida.

Os prêmios são três: 01 notebook (no valor de R$ 2,5 mil); 01 novilha (no valor de R$ 1,5 mil) e 01 celular (no valor de R$ 1 mil).

FESTA JUNINA 2019

A coordenação da festa, que este ano ficará sob a responsabilidade dos acadêmicos do 7º período de Direito, garante que o evento terá muitas novidades este ano.

Além dos tradicionais alimentos e bebidas, outras atrações deverão ser implantadas. “Temos certeza que o evento será um dos melhores já promovidos pela instituição”, disse uma das coordenadoras. Maiores informações serão obtidas pelo telefone (069) 9-8128-5384.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação