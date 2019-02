Ciclista é socorrido ao hospital após se envolver em colisão com motoqueiro

Acidente envolvendo um ciclista e um motoqueiro aconteceu no final da manhã desta segunda-feira, 25, na Avenida Celso Masutti, saída para Cuiabá.

De acordo com informação do condutor da moto Biz, que preferiu não se identificar, disse a reportagem do Extra de Rondônia, que seguia pela via quando a sua frente o ciclista tentou atravessar a rua sem olhar para trás.

Com isso, não teve tempo de desviar nem frear, vindo a bater contra o ciclista que na queda sofreu ferimentos leves, mas foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV). O condutor da moto e uma passageira nada sofreram.

Texto e fotos: Extra de Rondônia