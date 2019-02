Em “queda de braço” com o governo há mais de 30 dias e sem avanços, carcereiros realizam panfletaço em Vilhena

Um grupo de carcereiros lotados nos presídios e Casa de Detenção de Vilhena, realizaram no final da tarde desta segunda-feira, 25, um panfletaço no semáforo localizado no cruzamento das Avenidas Major Amarantes e Marques Henrique, no Centro.

No manifesto, os agentes penitenciários seguravam faixas criticando a intervenção militar nos presídios e cobrando o cumprimento do acordo sugerido pelo governo anterior e homologado judicialmente, que estabelecia o realinhamento salarial da classe, mas foi vetado pelo governador Marcos Rocha, logo no início de seu mandato.

Os panfletos distribuídos à população, contém os motivos que levaram os servidores a adotarem o chamado procedimento padrão em todo o Estado, que extingue a realização de horas extras, diminuindo pela metade o número de servidores por plantão.

Também explicam a intervenção militar nos presídios e o custo desta para os cofres da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), assim como os motivos alegados pelo governador Marcos Rocha, para o não cumprimento do acordo acima citado, dentre outras.

O movimento da categoria, que já dura mais de 30 dias, não tem previsão para acabar, porém, o prazo judicial para o cumprimento do realinhamento salarial dos carcereiros por parte do governo, é até dia 28 do mês corrente.

Texto e fotos: Extra de Rondônia