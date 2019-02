Em vídeo, prefeito de Colorado registra entrega de tablets a agentes comunitários e agradece deputado

Em cerimônia realizada no paço municipal, o prefeito José Ribamar Oliveira (PSB) fez a entrega de tablets a vários agentes comunitários de saúde (ACS) no município de Colorado do Oeste.

Na oportunidade, ele também agradeceu o apoio do deputado estadual Adelino Folador, que alocou emenda para a concretização do benefícios.

Para o mandatário, através de inovação e tecnologia, os aparelhos contribuirão para a promoção do setor de saúde pública e o bem-estar da comunidade coloradense.

Ele também agradece o apoio da vereadora Marta Barkauskas Dias (DEM) e do secretário de saúde, Gilmar Vedovoto Gervásio, pelo trabalho de fortalecimento em prol das políticas públicas.

“A entrega dos Tablets aos agentes comunitários de Saúde representa um avanço e melhorias significativas nas condições de trabalho desses importantes profissionais. Externamos nossos agradecimentos ao Deputado Adelino Folador que destinou os recursos para o nosso município. Agradecemos à vereadora Marta pela iniciativa e busca permanente dos recursos para consolidação de importante projeto. Agradecemos ao Secretário de Saúde Gilmar e servidores pelo trabalho realizado em prol do fortalecimento das políticas públicas de saúde do nosso município. Parabéns aos ACS pela importante conquista”, destacou.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação