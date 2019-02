Homem dá palmada em enteado e é agredido pelo pai da criança

O caso de lesão corporal foi registrado na noite de domingo, 24, em uma residência localizada na travessa 700, no Bairro Marcos Freire, em Vilhena.

De acordo o registro da ocorrência, um homem de 35 anos foi visitar seu filho na casa da mãe e foi informado pelo garoto, que o padrasto havia lhe dado umas palmadas.

Ao ter conhecimento da informação, o pai se irou e desferiu um soco no rosto do padrasto da criança.

Neste momento, a mãe do menino interveio na situação e chamou a Polícia Militar, tendo o agente fugido do local, alegando que voltaria em posse de uma arma de fogo para matar o marido da ex.

Diante dos fatos, o casal foi orientado pelos militares a se dirigir até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e representar criminalmente o pai do garoto por lesão corporal e ameaça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa