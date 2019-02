Jovem que atirou contra a esposa em Pimenteiras é preso pela PC de Cerejeiras

Samuel Tavares Silva, de 21 anos, morador de Pimenteiras, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, 25, pela Polícia Civil de Cerejeiras.

O jovem foi indiciado por tentativa de homicídio, após ter, no dia 21 do mês corrente, atirado três vezes contra a própria esposa, após a mesma ter saído de casa com a filha de dois anos.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a esposa de Samuel, de 24 anos, saiu de casa devido ter sofrido muitas agressões, inclusive após o parto da filha.

Na ocasião, quando exigiu que a esposa voltasse para casa com ele, e teve a ordem negada pela jovem, Samuel sacou de um revólver e desferiu três tiros contra a mulher, que ao correr foi atingida de raspão nas nádegas, coxa e panturrilha.

Após o crime, o jovem evadiu-se do local e a vítima foi conduzida ao Hospital Municipal, onde recebeu curativos e seguidamente foi conduzida até a delegacia de Cerejas, onde representou o marido criminalmente e solicitou uma medida protetiva.

Ainda no mesmo dia, a Polícia Militar se dirigiu até a residência de Samuel, onde localizaram uma carabina de pressão adulterada para calibre 22.

De acordo com os relatos da vítima, o marido tinha o costume de negociar e fabricar armas.

Diante dos fatos, o delegado responsável pelo inquérito solicitou a prisão preventiva de Samuel, que foi aceito pelo judiciário.

A reportagem do site acompanhou o caso durante o decorrer do dia e no início da noite confirmo junto ao delegado que assumiu o caso, que o mandado de prisão de Samuel, acabara de ser cumprido, sendo o mesmo conduzido para o presídio de Cerejeiras, onde ficará à disposição da justiça.

Texto e foto: Extra de Rondônia