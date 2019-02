Menores são apreendidos pela PATAMO por tráfico de drogas

Na noite de sábado, 23, policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) de Vilhena aprenderam dois menores de idade, por compra e venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento uma guarnição policial do PATAMO recebeu a informação de que havia jovens comercializando entorpecentes no Bairro Alto Alegre.

Chegando ao local indicado, os militares abordaram C. M. S. S., de 17 anos, que estava próximo de um telefone público (orelhão), local em que foram localizados 37 frascos contendo uma substância aparentando ser crack.

Durante a abordagem, outro suspeito de 17 anos, L. H. A. S., se aproximou do local com intenção de comprar a substância, sobretudo ao perceber a presença da viatura policial tentou ir embora. Devido a atitude suspeita, os militares realizaram a abordagem ao rapaz, que confessou ter ido ao local com a finalidade de comprar a substância ilícita para um “amigo”.

O menor que tentava vender o entorpecente explicou que o havia comprado de um homem que já tinha sido preso por tráfico de entorpecentes e que recebeu o ‘produto’ no início da noite, próximo ao local onde os policiais realizaram a abordagem.

Todas as negociações da venda dos entorpecentes eram realizadas via aplicativo de mensagens instantâneas.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com todo o material apreendido para serem tomadas as devidas providências.

Fonte: Assessoria do 3º BPM