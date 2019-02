Para 44% dos internautas, Japonês deve permanecer como prefeito na gestão 2.021/2024 em Vilhena; confira resultados

Encerrou, na final da manhã de hoje (segunda-feira, 25), a enquete realizada pelo Extra de Rondônia que ficou por uma semana no ar.

Ao todo, 891 internautas participaram votando numa das nove alternativas à seguinte pergunta: Quem deve ser prefeito de Vilhena na gestão 2.021/2.024?

Eduardo Japonês (PV) venceu a enquete obtendo 44% dos votos, sendo seguido pelo empresário Jaime Bagattoli (PSL), que obteve 23% e a ex-prefeita Rosani Donadon (MDB), que conquistou 22%.

Os outros resultados foram os seguintes: Maria José da Farmácia (PSDB) 3%, Adilson de Oliveira (PSDB) 3%, Caetano Neto (PRTB) 2%, Evandro Padovani (PSL) 1%, Edmur da Metalúrgica (sem partido) 1% e Julinho da Rádio (Psol) 1%.

A sondagem demonstra que Japonês melhorou com relação à última enquete do Extra de Rondônia, feita em Janeiro, quando comprovou alta rejeição do mandatário municipal (leia AQUI).

O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar contra ou a favor dos assuntos mais relevantes da semana em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

NOVA ENQUETE

O Extra de Rondônia inicia também a nova enquete direcionada à população de Cerejeiras. O site quer saber: qual é a sua opinião com relação à remuneração abaixo do salário mínimo oferecida pela prefeitura de Cerejeiras?

A matéria publicada pelo site gerou grande repercussão nesse município do Cone Sul de Rondônia (leia AQUI). Participe clicando numa das alternativas da enquete, que está ao lado esquerdo da página eletrônica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação