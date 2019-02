Prefeitura de Jaru anuncia processo seletivo com salários de até R$ 7 mil

De 21 de fevereiro a 04 de março, a Prefeitura de Jaru, estará com processo seletivo aberto visando à contratação imediata na área da saúde.

Há vagas para profissionais de nível superior nos cargos de médico clínico geral – ESF (1), pediatra (2), cardiologista 20h (1), neurologista 20h (1), ortopedista 40h (1), ortopedista 20h (1), psiquiatra 20h (1), enfermeiro 40h (1), obstetra 40h (1), fisioterapeuta 30h (1), fonoaudiólogo 40h (1) e farmacêutico generalista 40h (1).

Os servidores contratados devem atuar em jornadas de 20h à 40h por semana fazendo jus à remuneração variável de R$ 2.026,71 a R$ 7 mil.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.jaru.ro.gov.br, onde consta um link específico que disponibiliza o edital, ficha de inscrição, currículo e os procedimentos necessários para à efetivação. Como forma de classificação será realizada análise de curriculum.

Os candidatos aprovados serão admitidos em caráter emergencial e temporário, pelo prazo de 06 meses, período este que poderá ser prorrogado de acordo com o interesse da administração pública, a contar da data de assinatura do contrato de trabalho. Mais informações podem ser obtidas no edital no site.

Texto: Assessoria/Karina Felício

Foto: Reprodução