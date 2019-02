Presos pulam de veículo em movimento na BR-364 e fogem para a mata

As informações iniciais são de que seis presos estavam sendo transportados em um Van da Secretaria de Justiça (Sejus) quando três teriam pulado do veículo em movimento e fugiram para a mata

Equipes da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal realizam buscas para tentar localizar três apenados na tarde desta segunda-feira, 25, que se embrenharam em uma extensa mata na altura do quilômetro 35, sentido Jaci-Paraná, em Porto Velho.

As informações iniciais são de que seis presos estavam sendo transportados em uma Van da Secretaria de Justiça (Sejus) quando três teriam pulado do veículo em movimento e fugiram para a mata. Os presos estariam vindo de Guajará-Mirim com destino à penitenciária Pandinha, na capital. A quantidade de apenados que estavam sendo transportados e que fugiram ainda não foram confirmadas.

Militares do Exército que estão em uma operação de barreira em frente ao presídio federal foram chamados para prestarem apoio nas buscas junto com as Polícias Militar e Rodoviária Federal. Um dos presos já teria sido recapturado.

Fonte: Rondoniaovivo

Foto: Ilustração