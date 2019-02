Sem alterações, PM realiza primeira etapa de operação “Paz no Campo” no Cone Sul

A primeira etapa da operação “Paz no Campo” de 2019 realizada pela Polícia Militar, teve início no dia 19 do mês corrente e durou de três dias. Além de prevenção de crimes, o policiamento rural garantiu a pacificação em áreas de litígio agrário e reforçou a busca pela segurança nas regiões mais remotas no Cone Sul do estado.

A Polícia Militar através do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), juntamente com policiais que já trabalham em grupamentos que atendem essas regiões, realizaram a primeira etapa da operação “Paz no Campo”, desencadeando ações nas regiões entre Vilhena e Pimenta Bueno, passando também por Chupinguaia, Boa Esperança, Novo Plano e Corumbiara.

Fazendas em situações de conflito agrário e acampamentos também foram vistoriados visando garantir a incolumidade física de acampados ou proprietários que reclamam a posse dás áreas.

Além do patrulhamento rural em distritos e vilas desprovidas de assistência de segurança pública rotineira, as ações da operação objetivaram a repreensão ao consumo e tráfico de drogas e armas, bem como a prevenção de conflitos armados.

Mais de 70 pessoas e veículos foram abordados, porém, nenhuma irregularidade foi constatada, sendo alcançado o objetivo preventivo da operação. A primeira etapa foi concluída sem alterações, mas a operação não tem data prevista para terminar.

Fonte: Assessoria