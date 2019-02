Unir está com processo seletivo para contratação de professores substitutos

Universidade Federal de Rondônia (Unir) torna público a abertura de um novo processo seletivo de nível superior que objetiva o provimento de duas vagas ao cargo de professor substituto na área de administração para atuar no campus Vilhena.

A carga horária a ser cumprida é de 20h, fazendo jus à remuneração no valor de R$ 2.236,30, mais auxílio-alimentação de R$ 229,00, resultando no total de R$ 2.465,29.

Podem se candidatar os profissionais com escolaridade de nível superior em administração, desde que atenda a todos os requisitos constantes no documento oficial.

As inscrições são realizadas presencialmente ou por procurador entre os dias 12 a 26 de março, até as 17h30 no Departamento de Administração da Unir, situado ao endereço Avenida Rotary Club, nº 3756, Bairro Jardim Social, na cidade de Vilhena.

O candidato deve preencher a ficha de inscrição fornecendo os dados solicitados, para posterior envio juntamente com a relação de documentos especificados no edital.

Caso o interessado opte pelo envio via postal, este deve seguir os passos acima, e encaminhar com antecedência mínima de três dias antes do prazo final das inscrições, com cópia para o endereço eletrônico deadvilhena@unir.br.

Como forma de classificação os candidatos serão submetidos à prova didática, e títulos, sendo que a avaliação está prevista para o dia 10 de abril, às 09h.

Este processo seletivo tem validade de um ano, contado a partir da data de publicação no Diário Oficial da União da homologação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual período.

Texto: Assessoria/Marcelo Santos

Foto: Arquivo Extra