Vereador rebate críticas e justifica diárias como investimentos para o município de Parecis

O vereador Sergio Leão de Araújo (PSB), do município de Pareceis, citado numa série de matérias no qual o Extra de Rondônia está produzindo sobre gastos com diárias no executivo e legislativo, entrou em contato com a redação, onde fez um breve balanço sobre sua atuação no parlamento e justificou o valor de R$ 6.570,00 gastos em 2018.

De acordo com o vereador, ele foi quem menos gastou com diárias, e trouxe diversos recursos para o município que veio ao encontro do anseio da comunidade.

O parlamentar cita um investimento conseguido por ele junto ao ex-deputado Cleiton Roque no valor de R$ 270.270,26 – conforme documento abaixo, recurso usado na implantação de iluminação pública. Além disso, o vereador destaca que há outras obras que estão em andamento, indicadas por ele, e atendidas pelo executivo.

Sergio ressalta que está em seu primeiro mandato e afirma que se o vereador não for atrás dos deputados estaduais, federais e senadores para lembra-los que os municípios precisam deles, os recursos não chegam.

Por fim, o vereador disse que faz um trabalho social importante em sua cidade e que continuará apresentado na Câmara projetos que beneficiam toda a comunidade que representa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação