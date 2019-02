3ª edição do “Dia D” em Vilhena recebe atletas de vários municípios de RO e outras regiões

A equipe da academia Acquafitness realizou no último domingo 24, a 3ª edição do “Dia D” em Vilhena, atividade desenvolvida em alusão ao dia do desportista. O evento ocorreu das 07h as 10h na Avenida Major Amarante em frente ao edifício Acquarius.

A competição contou com atletas dos municípios de Rolim de Moura, Parecis, Porto Velho e Juína (MT).

Os participantes se enfrentaram nas corridas masculino e feminino adulto 5km e juvenil 3km. Além das disputas, houve a caminhada de 3,6 km, corrida infantil categoria A 750m, corrida infantil categoria B 500m e baby 200m.

Na competição adulto, os três primeiros colocados receberam valores em dinheiro, já as demais participações tiveram sorteio de brindes.

Subiram ao pódio na categoria juvenil, o atleta Vítor Ferreira, 17 anos, de Parecis atual campeão rondoniense de corrida de rua que conquistou o título percorrendo 3km em 6 min e 8 s e Sara Lima de Rolim de Moura com 3km em 8 min e 05 s.

Na categoria adulto o primeiro colocado foi Reginaldo Ferreira de Juína (MT) que fez 5km em 16 min e 11 s e a atleta Stela Liberato da equipe Amarelinho de Rolim de Moura com tempo de 19 min e 45 s.

O evento contou também com a feira de artesanatos e pintura no rosto comandada pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV), a equipe de primeiros socorros do curso de enfermagem, os acadêmicos de educação física e fisioterapia da Fimca oferecendo avaliações gratuitas e massagens aos participantes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação