Cerca de 90 litros de diesel são furtados de retroescavadeira do DER

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira, 25, pelo gerente geral do DER de Vilhena, após ter sido constatado o furto de cerca de 90 litros de diesel de uma retroescavadeira que prestava serviços na linha 85, no distrito do Guaporé.

De acordo com os relatos do comunicante presentes no boletim de ocorrência, na sexta-feira, 22, a referida máquina foi estacionada em uma propriedade, com o horímetro marcando 1.542 horas e com o tanque cheio, onde cabe um total de 170 litros.

Porém, na segunda-feira, quando o operador chegou ao local, o horímetro marcava o mesmo total de horas e este realizou mais quatro, dando um total de 1.546.

No entanto, quando foi completar o tanque para transferir a máquina para outro local onde seriam realizadas mais horas, foi necessário o total de 127 litros, o que não corresponde a quatro a horas de trabalho, que gastaria aproximadamente 40 litros.

Diante dos fatos, foi comprovado o furto de aproximadamente 90 litros de diesel, sendo registrado o caso no quartel da Polícia Militar de Chupinguaia para mais apurações.

Texto: extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa