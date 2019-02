Em “paliativo”, prefeitura usa pedra e terra para tampar buracos e é alvo de críticas nas redes sociais

A prefeitura tentou, mas não conseguiu agradar à população que mora nas proximidades da Melvin Jones, uma das principais avenidas de Vilhena.

Isto porque, num trabalho “paliativo”, resolveu usar material improvisado composto por pedra e terra para tampar os buracos da referida avenida.

Internautas compartilharam as fotos do “trabalho” da prefeitura nas redes sociais, o que motivou uma série de críticas dos moradores, que gostariam de ver o serviço ser executado de forma eficiente e permanente e não no improviso.

Alguns dos internautas questionam o alto valor que a prefeitura vai cobrar com o reajuste do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para receber um serviço desta natureza.

Ainda, através das redes sociais, a assessoria da prefeitura se manifestou dizendo que “a Secretaria Municipal de Obras (Semosp), informou que o material adequado chega nesta semana para fazer a recuperação dos buracos. Enquanto ele não chega, alguns estão sendo cobertos de forma temporária para diminuir os estragos nos veículos e evitar acidentes com uma ‘panela’ aberta no asfalto”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia