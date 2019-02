Ezequiel Neiva pede implantação do Colégio Militar e Bombeiros em cidades do Cone Sul

Através de indicação apresentada a Secretaria de Educação (Seduc), em sessão ordinária, da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) aponta a necessidade de implantação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, na estrutura da Escola Paulo de Assis Ribeiro, localizada no município de Colorado do Oeste.

Ezequiel afirma que a militarização ocorre em busca de alternativas para melhorar, ainda mais, a educação da região. “Os colégios militares são instituições de ensino que trazem a filosofia e conduta militar ao ensino fundamental e ensino médio, o que deve melhorar o rendimento escolar desses estudantes”, frisou.

O parlamentar destacou o fato dos alunos ingressarem nas unidades, após processo seletivo, que é realizado todos os anos. “Vemos uma busca muito grande por essas unidades, pois os pais e responsáveis, sabem que o ensino vai muito além da prática dos livros, ” disse.

O parlamentar apresentou o mesmo pedido a Seduc, para que utilize a estrutura da Escola Castro Alves, no município de Cerejeiras para implementar o Colégio Tiradentes da Polícia Militar e atender essa grande demanda de estudantes da cidade e região.

BOMBEIROS

Em outra indicação, Ezequiel Neiva pediu ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros a instalação de uma unidade no município de Colorado do Oeste. Segundo ele, a solicitação tem o principal objetivo de atender cerca de 18 mil habitantes da cidade.

“Temos o Corpo de Bombeiros como uma corporação forte com a principal missão da defesa civil, prevenção e combate a incêndios e que o município está desassistido deste atendimento”, pontuou.

Além disso, Ezequiel frisou que a unidade mais próxima está no município de Cerejeiras, distante 42 quilômetros de Colorado.

Texto e foto: Assessoria