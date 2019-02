Jovens protagonizam verdadeira caçada pelas ruas do Bairro União para fugirem da polícia com motocicleta roubada

Dois jovens em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, com placa NDI-2856, protagonizaram uma caçada policial com uma Guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), pela Avenida Perimetral e pelas ruas do Bairro União de Vilhena, na noite de segunda-feira, 25.

De acordo com o registro da ocorrência, assim que se depararam com a guarnição nas proximidades da ponte do Rio Pires de Sá, já no setor rural, os suspeitos mudaram de direção e aumentaram a velocidade sentido a área urbana, sendo acompanhados pelos policiais.

Quando chegaram no referido bairro, o carona pulou da moto ainda em movimento e empreendeu fuga pulando muros de residências, enquanto o comparsa seguiu com o veículo.

Como continuou sendo acompanhado pela guarnição, o piloto também acessou o bairro em alta velocidade colocando em risco sua vida e as de transeuntes, até que sofreu uma queda e deu continuidade a fuga a pé, por uma mata que limita o bairro.

Como não foi possível localizar os agentes, os militares recolheram o veículo, que possui registro de roubo e conduziram até o pátio da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para a confecção do registro da recuperação.

Segundo os militares, os indivíduos possuem estatura mediana, são magros e morenos.

