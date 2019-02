Patrulha Escolar apreende jovem e adolescente envolvidos com drogas em Vilhena

Na tarde da segunda-feira, 25, policiais militares da Patrulha Escolar do 3º BPM conduziram dois suspeitos envolvidos no comércio de entorpecentes, para a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena, sendo um destes, menor de idade.

Após informações de que havia comércio de substâncias entorpecentes nas imediações do Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos (CEEJA), os Policiais Militares da Patrulha Escolar foi até o lugar indicado e localizou duas pessoas que se encaixavam na descrição da denúncia.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pela guarnição e abordados. Durante busca pessoal foi localizado um canivete com Herderson M. S., de 19 anos e com P. H. C., de 15, uma porção aparentemente de entorpecente (maconha). O menor infrator disse ter comprado a substância de um desconhecido pela quantia de R$10, próximo ao portão da unidade educacional.

Ambos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com o objeto e entorpecente apreendidos.

Fonte: Assessoria do 3º BPM