Após intenso cerco em uma ação conjunta entre as forças de segurança pública de Porto Velho foi possível capturar dois dos três presos que fugiram para uma mata na região do quilômetro 35 da BR-364, sentido Jaci-Paraná, em Porto Velho (RO).

As informações são de que os presos estariam vindo de Guajará-Mirim com destino à penitenciária Pandinha, na capital. Eles teriam conseguido danificar a porta do camburão e pularam com o veículo em movimento.

Fonte e fotos: Rondoniaovivo