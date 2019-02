Prefeitura de Campo Novo de Rondônia realiza processo seletivo para contratação de monitores



A Prefeitura de Campo Novo de Rondônia está com processo seletivo aberto para contratação emergencial e temporária de oito monitores de transporte escolar.

As oportunidades disponíveis nesta seleção têm lotação nas escolas: EMEIEF Cassiano Ricardo, 15 de Outubro (5) e EMEIEF Nova Floresta (3). A carga horária é de 44h semanais, os selecionados de nível médio devem fazer jus à remuneração no valor de R$ 998,00.

Os interessados em alguma destas vagas podem efetuar a inscrição gratuitamente por meio do endereço eletrônico camponovo.ro.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semec), localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 2454, Setor 02, das 7h30 às 12h (horário de Rondônia), de segunda a sexta-feira, a partir de hoje, 26 de fevereiro de 2019, até às 18h do dia 7 de março.

Esta seleção será constituída de uma única etapa: prova objetiva, com previsão de realização no dia 24 de março. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital de abertura disponível no site.

Texto: Assessoria/Beatriz Monteiro

Foto: Reprodução