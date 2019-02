Chuva destrói ponte e rodovia do boi está interditada entre Parecis e Corumbiara; vídeo

A rodovia do boi está interditada entre os municípios de Parecis e Corumbiara.

A informação foi repassada no final da tarde desta quarta-feira, 27, a redação do Extra de Rondônia por um agricultor que registrou imagens onde as águas das chuvas destruíram uma ponte no Km 115 da rodovia estadual.

De acordo com o produtor rural que é morador da região, assim que passou pelo local a ponte foi levada pelas águas, deixando a comunidade isolada.

Segundo o trabalhador rural, espera que as autoridades competentes tomem providencias o mais rápido possível para resolver a situação. Pois a rodovia tem grande fluxo de veículos leves e pesados na escoação da produção agrícola.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta