Cliente denuncia loja de informática por fraude após ter peças de notebook trocadas

Um morador de Vilhena procurou a Polícia Civil no final da tarde de terça-feira, 26, para denunciar uma loja de informática localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Eldorado, por fraude.

De acordo com o denunciante, no dia 10 de janeiro do ano corrente, o mesmo levou um notebook para manutenção na referida loja, porém, devido o conserto estar demorando muito acabou desistindo e pegando o aparelho de volta.

Ainda segundo a vítima, quando chegou em casa e abriu o notebook, percebeu que as peças do mesmo haviam sido trocadas.

Diante dos fatos, decidiu denunciar o caso para que providências sejam tomadas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa