Comodoro promove mais uma edição da “Trilha do Cerrado”; saiba como participar

Segue abertas as inscrições para a Trilha do Cerrado, edição 2019, em Comodoro. Presente no calendário de atividades esportivas promovidas pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, o evento está marcado para o dia 24 de março e promete experiências inesquecíveis aos trilheiros.

O valor da inscrição é R$ 50,00 com direito a ‘café da manhã’ e almoço, os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, sala anexa ao Ginásio Geraldo Antônio Simpioni, ou pelo site da Prefeitura de Comodoro.

O percurso será de aproximadamente 40 km com a largada da Praça dos Pioneiros. Aos que se inscreverem com antecedência, até 04 de março, o secretário de Esporte Eliekson dos Santos Jesus, explicou que será presenteado com medalha e camiseta. “Como o material é feito sob encomenda é necessário fazer o pedido no prazo limite de 20 dias antes do evento, por isso a data de 04 de março, porém, até o dia da trilha seguiremos realizando a inscrições”, ressaltou o secretário.

Segundo o Secretário, além de promover o esporte o evento tem por objetivo atrair visitantes ao município promovendo o turismo e fomentando o comércio, repetindo assim o sucesso do ano passado em que mais de 200 pilotos vindos de Mato Grosso e Rondônia participaram.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 9 9961-5614 (falar com Marquinhos) e 9 9697-6217 (falar com Lekinha).

Inscrição clique (AQUI).

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação