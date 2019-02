CORUMBIARA: alunos da área rural estão há três semanas sem ir à escola por causa das estradas intrafegáveis

Na manhã desta quarta-feira, 27, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos de pais de alunos da rede municipal de Corumbiara, no qual relatam o descaso do poder público com os estudantes da área rural.

De acordo com material enviado ao Site, os estudantes da comunidade do Verde Seringal estão há três semanas sem ir a escola, pois as estradas estão intrafegáveis e várias pontes estão em risco de desabar.

Segundo os pais, os alunos do Verde Seringal estudam na escola Colina Verde no distrito de Rondolãndia. São 60 alunos que estão fora da sala de aula. As imagens abaixo são da linha zero três, conhecida como Marinbondo.

Os pais pedem as autoridades competentes que procurem sanar o problema para que os estudantes não percam o ano letivo.

A reportagem tentou contato via telefone com o prefeito, mas nossas ligações não foram atendidas.

Com isso, deixa espaço caso o prefeito ou sua assessoria queira falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação/Internauta