Duas motonetas são roubadas na noite de terça-feira em Vilhena

Os casos foram registrados na noite de terça-feira, 26, onde os proprietária de duas motonetas foram vítimas de bandidos armados e perderam seus veículos.



O primeiro roubo ocorreu no início da noite, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente uma academia de dança, onde a dona do estabelecimento foi rendida por bandidos armados, que levaram sua motoneta Honda Biz 125 de cor preto, com placa OHO-6296.



O segundo caso foi registrado por volta das 20h00, na rua Paraíba, no Setor 19, onde um homem de 36 anos, também foi rendido por dois meliantes armados, na frente da casa de um amigo e teve sua motoneta Honda Biz 125 de cor vermelho, com placa NCZ-9791 roubada.



Nos dois casos diligências foram realizadas pela Polícia Militar, porém, até o momento os veículos não foram localizados.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa