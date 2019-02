Em busca da liderança, Vilhenense entra em campo nessa quinta contra o Ji-Paraná no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esporte Clube recebe o Ji-Paraná, nessa quinta-feira, 28, às 20h00 (horário de Rondônia), no Portal da Amazônia, valido pela 5º rodada do Campeonato Rondoniense.

O Leão do Portal, que vem de uma vitória no último domingo, em clássico contra o Barcelona, ocupa a terceira colocação do grupo B do estadual.

A equipe buscara força diante da sua torcida para vencer o Galo da BR e encostar na liderança do grupo.

O Vilhenense disponibilizou à venda de ingressos para o duelo contra o Ji-Paraná. Os bilhetes antecipados estão sendo vendidos à R$ 10, nos pontos de vendas: Banca do Zoio, Banca da Brigadeiro, Portal Ferragens, Tapeçaria Cechinel, Valdir – Tend Tudo, Distribuidora Líder, Bar do Luizão e Dona Elna – mãe do tukinha no setor bodanese.

Texto e Foto: Extra de Rondônia (Petter Vargas)