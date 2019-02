PF e Ibama deflagam operação para combater crimes ambientais em terras indígenas

A Polícia Federal (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no interesse de investigação policial e solicitação da Fundação Nacional do Índio (Funai), deflagraram uma operação, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de combater a prática de crimes ambientais e usurpação de bens da União nas Terras Indígenas Roosevelt e Sete de Setembro.

Na terra indígena Roosevelt foram apreendidas e destruídas duas Pás Carregadeiras e diversos motores que estavam sendo utilizados na atividade de garimpo ilegal.

Na terra indígena Sete de Setembro, foram destruídos um trator de esteira, diversas máquinas destinados ao garimpo ilegal e dois acampamentos de garimpeiros.

Além disso, nas terras indígenas foram arrecadados documentos e materiais que servirão para investigações e responsabilizações futuras.

Texto e fotos: Assessoria