Projeto Guarda Mirim de Cerejeiras abre inscrições para turma 2019

O projeto Guarda Mirim de Cerejeiras está com inscrições abertas para turma 2019.

De acordo com o diretor da instituição as inscrições vão até o dia 28 de março, e para se inscrever o candidato deve ter 12 anos completos, apresentar certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e xerox do documento do responsável.

Para se integrar ao projeto os interessados devem procurar a sede da instituição no 3º Batalhão de Polícia Militar, situado à Rua Panamá, número 3233. Informações (69) 9-8412-7793 de segunda à sexta-feira das 07h às 17 horas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação