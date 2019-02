Concorra a ingressos para Sunset Sertaneja em Vilhena

No domingo 24 de março, a partir das 16h30 acontece a Sunset Sertaneja na Quinta dos Pinhais em Vilhena.

Os ingressos já estão em seu segundo lote, sendo vendidos a R$ 30,00 pista, vip R$ 50,00 e camarote individual R$ 80,00 com open bar de catuaba e caipirinha.

A festa contará com apresentação do Grupo Retrô, Diego & Arnaldo e Pedro Luccas & Vinicius.

A organização do evento em parceria com o Extra de Rondônia sorteará cinco ingressos. Para concorrer basta deixar no comentário desta matéria o nome completo e número de telefone.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação