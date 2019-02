Coronel Chrisóstomo questiona alto valor da passagem aérea e defende regionalização de voos em RO

Durante discurso na tribuna da Câmara Federal, o deputado federal Coronel Chrisóstomo defendeu o incentivo à aviação regional para movimentar a economia no setor de negócios e também na área de turismo em Rondônia.

Refém da escassa demanda e com preços sem competitividade, – segundo o deputado – os passageiros rondonienses pagam a segunda passagem aérea mais cara do país, segundo mostra os Indicadores do Mercado do Transporte Aéreo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

“Mais do que novas rotas, Rondônia precisa de voos regionais partindo de Cuiabá até Manaus, com escalas em Vilhena, Cacoal ou Ji-Paraná e Porto Velho, para fortalecer os negócios no estado. Mas é de extrema importância que o preço também seja justo”, declarou.

O parlamentar informou que deve se reunir nas próximas semanas com diretores da Agência Nacional de Viação (ANAC) e com representantes de companhias aéreas para discutir a questão.

“Vamos buscar, através do diálogo, uma solução para esse problema. Acredito que com a regionalização, não só Rondônia será beneficiada, mas todos os estados da região norte”, afirmou Chrisóstomo.

Texto e foto: Assessoria