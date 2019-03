Dois mortos e sete feridos em acidente com ônibus da Eucatur na BR-364

O motorista do ônibus dirigia no sentido Campo Grande e teria tentado ultrapassar uma carreta, mas ao entrar na faixa contrária acabou colidindo de frente com uma caminhonete

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (28), após um grave acidente de trânsito na BR-163, em Nova Alvorada do Sul (MS).

De acordo com as informações colhidas no local, um ônibus, uma caminhonete e uma carreta colidiram em um trecho da rodovia a cerca de 15 quilômetros da cidade, no sentido Nova Alvorada do sul – Campo Grande.

Segundo testemunhas, o motorista do ônibus da empresa Eucatur, dirigia no sentido Campo Grande (MS) e teria tentado ultrapassar uma carreta, mas ao entrar na faixa contrária acabou colidindo de frente com uma caminhonete Ford Ranger.

Com o impacto da colisão, a caminhonete rodou na pista e caiu em um barranco às margens da rodovia, já o ônibus perdeu o controle após a colisão e atingiu a parte de traz do Cavalo mecânico que havia tentado ultrapassar. O ônibus só parou após bater em um barranco de terra fora da pista.

Duas pessoas morreram, o condutor da caminhonete, identificado como Aparecido da Silva Souza, que morreu na hora, e o motorista do ônibus, José Aparecido da Silva.

Sete pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas e receberam atendimento médico após o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, e socorristas da CCR MSVias socorreram e encaminharam os feridos ao Hospital Municipal Francisca ortega.

Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica também estiveram no local. A pista ficou parcialmente interditada durante a madrugada.