Gerente da Ford Canaã de Vilhena fala sobre fechamento de fábrica em SP e apostas da marca

Na tarde da quarta-feira 27, a equipe de reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o gerente do departamento de vendas da Ford Canãa de Vilhena, Pedro Rodrigues Martins.

Ele falou sobre o fechamento da filial de São Bernardo do Campo (SP) e sua influencia na representante de Vilhena, além de adiantar as novidades e facilidades para aquisição de um carro novo na concessionária.

Pedro explica que o fechamento da fábrica de São Bernardo se deu porque com 52 anos de operações, a unidade produzia apenas caminhões e o modelo Fiesta, operando com menos de 20% de sua capacidade produtiva.

Diante disso, o grupo decidiu abandonar o mercado de caminhões, produzidos apenas no Brasil, e o Fiesta, lançado em 2013. Outro fator é que a filial já estava defasada precisando de novos investimentos e uma remodelagem.

Rodrigues destaca que o fechamento da fábrica trará mais investimento e benefícios ao país, até porque sua maior fábrica concentra-se em Camaçari (BA) onde produz os modelos Ka e Eco Sport.

“O fechamento fará com que o grupo aperfeiçoe as maiores fábricas do país e se concentrem ainda mais na produção de automóveis. A meta é adequar todo o sistema de operação para atender o cliente com mais agilidade. Quero enfatizar que esse fechamento não fará com que a empresa saia do Brasil”, explicou.

O representante afirma que prova de sua permanência no Brasil são as chegadas do mustang, F250 raptor e everest. “O país tem um mix de vendas impressionante como a F4000 e F350, isso porque caiu no conceito popular”.

O gerente pontua que o plano do grupo é global, pois a empresa pretende atender a todos os países de forma conjunta, o que faz com o produto se torne acessível e em conta para o mercado.

Em Vilhena, os carros chefes da concessionária é o Ford Ka, Focus e New Fiesta, e de veículos altos é a Ranger. “Inclusive há a proposta de tirar o Focus de linha e trazer um novo produto, mas não é nada definitivo ainda”.

Segundo Rodrigues a Ford traz excelentes condições de pagamento ao cliente, hoje o principal banco da empresa é o Finasa, associado ao Bradesco. E todos os meses é oferecido aos consumidores promoções de bônus, taxas diferenciadas ou zero, dentre outras condições para troca ou aquisição de veículos. O representante ressalta ainda que na região houve um crescimento de 6 % no ano passado.

Pedro destaca que quem quiser conhecer sem compromisso os produtos a loja está aberta. “Gosto de afirmar que o conhecimento sobre veículos é uma forma de cultura, até porque sempre há novas tecnologias, por isso estamos abertos para atualizar nossos clientes”, finalizou.

A concessionária está localizada na Avenida Marechal Rondon – 8156, e atende pelo telefone 3316-9000.

Texto e foto: Extra de Rondônia