Homem é assassinado a facadas em frente boate em Vilhena

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 28, na Avenida Celso Masutti, em frente uma boate no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas no local do homicídio pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Joelson Pereira Gomes, de 26 anos, estava na boate e teria se recusado a pagar a conta do que havia consumido.

Com isso, teria sido colocado para fora do estabelecimento. Porém, testemunhas teriam contado diversas versões do que realmente aconteceu.

Entretanto, a perícia foi chamada e após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.

Devido divergências em depoimentos sobre o fato, algumas pessoas foram levadas para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para prestarem esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia