Motorista de uber é preso pela PC como principal suspeito de matar jovem a facadas em frente boate

O serviço de investigação da Delegacia de Homicídios de Vilhena acaba de prender o principal suspeito da morte de Joelson Pereira Gomes, de 26 anos, assassinado a facadas na madrugada desta quinta-feira, 28, em frente uma boate localizada na Avenida Celso Masutti. (Reveja AQUI)

As primeiras informações dão conta de que Maicon Queiroz de Lima, que trabalha como motorista de uber, teria tido uma discussão com Joelson dentro da boate, o que culminou em vias de fatos, tendo o acusado esfaqueado a vítima, que morreu no local.

Neste exato momento Maicon presta depoimento à delegada de plantão que registrou o caso e a reportagem do site trará mais informações a qualquer momento.

Texto e foto: Extra de Rondônia