Prefeitura de Cacaulândia divulga processo seletivo na área da educação

A prefeitura de Cacaulândia, está com processo seletivo aberto na area da educação. Há oportunidades para supervisor escolar (1), professor de Língua Inglesa (1) e agente de serviço escolar/motorista de veículos pesados (1).

Em jornadas de 25h a 40h semanais, esses profissionais receberão remuneração que variam de R$ 1.159,07 a R$ 1.764,78, as funções exigem nível fundamental e superior. As inscrições ocorrem até o dia 3 de março de 2019, por meio do site www.cacaulandia.ro.gov.br.

Os candidatos devem encaminhar a documentação para o endereço eletrônico seletivopmcacaulandia@gmail.com, até a data final das inscrições.

Os participantes serão classificados por meio de análise de títulos e prova prática para agente de transporte escolar. Para mais informações acessar o edital disponível no site.

Texto: Assessoria/André Fortunato

Foto: Reprodução