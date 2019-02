Vilhenense confirma contratação do meia Mateus Barros

O Vilhenense confirmou a contratação do meia Mateus Barros para a disputa do Campeonato Rondoniense 2019. O jogador já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está à disposição do técnico Tiago Batizoco.

Mateus Vinicius Batista Barros tem 32 anos e chegou a defender o Angra-RJ, Juventus-RJ, São Mateus-ES, dentre outros.

Com seis pontos, o Vilhenense ocupa a terceira posição do grupo B do Estadual.

O Vilhenense volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas (horário de Rondônia), diante do Ji-Paraná no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação