Vilhenense vence Ji-Paraná e divide liderança do grupo “B” na competição estadual

O Vilhenense venceu o Ji-Paraná por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 28, fazendo sua lição em casa, no Portal da Amazônia, e emplacou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Rondoniense. A partida foi valida pela quinta rodada da competição estadual.

O único gol foi marcado por Ariel para o Vilhenense na segunda etapa do jogo.

Com o resultado, o Leão do Portal chega a nove pontos e divide a liderança do grupo B, com Ji-Paraná e Guaporé.

Na próxima rodada, Vilhenense recebe o Guaporé, no próximo domingo, 10, às 17h00 (horário de Rondônia), no Portal da Amazônia. Já o Galo da BR, encara a União Cacoalense, na mesma data e horário, no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal.

Ficha técnica

Vilhenense: Gil, Jr. Porto, Pablo, Xavão, Júlio Cesar, Tukinha, Wembley, Nick, Mailson, Ariel e Matheus.

Ji-Paraná: Rocha, Morosini, Marcelo, Fagner, Thiago, Johnnatan, Wanderson, Charlinhos, Ricardinho, Assis e Douglas.

Arbitro: Thiago do Carmo Brasil

Público: 640

Renda: R$ 5,600

Texto e Fotos: Extra de Rondônia (Petter Vargas)