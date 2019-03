Aberta inscrições para formação da nova turma de ginástica rítmica em Vilhena

Estão abertas as inscrições para o recrutamento de novos ginastas em Vilhena. As seletivas ocorrerão entre os dias 13 e 14 de março nos períodos da manhã e da tarde.

Vale lembrar que o projeto Centro de Treinamento de Desporto Educacional (CTDE) é realizado pelo Governo do Estado de Rondônia e desenvolvido em parceira com a Associação de Ginástica Vilhenense (Agiv).

Para participar é necessário ter idade mínima 06 anos e ser estudante da rede pública de ensino. Está será a única oportunidade para quem quer entrar no projeto. Caso tenha alguma menina interessada deverá comparecer no teste, com roupa apropriada para atividade física e cabelo preso.

As seleções ocorrerão nas seguintes datas: 13/03 as 09h e as 15h no Ginásio Geraldão, localizado na Avenida Paraná; 13/03 às 11h e às 17h na Escola Luiz Carlos; 14/03 as 09h e às 15h no Ginásio Magal, localizado no Bairro São José.

As matrículas das ginastas aprovadas serão realizadas apenas no dia da reunião de pais, que acontecerá: 15/03 – para os atletas selecionados no Geraldão e Luiz Carlos às 19h30 na escola Maria Arlete e 18/03 – atletas do Magal às 19h30 na Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Aciv).

Para mais informações sobre o projeto ou inscrições entrar em contato através do telefone 9 8489-4698 falar com a professora Deisielle.

