Automóvel e carreta se envolvem em acidente na rotatória da BR-364

Acidente envolvendo uma carreta Volvo FH 520 com placas de Vilhena e uma automóvel VW Pointer com placas de Vilhena, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1, na BR-364 rotatória do Posto Cinta Larga.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a carreta e o automóvel entraram juntos na rotatória, momento em que o caminhão imprensou o carro.

Não houve feridos, apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e isolou a área até a retirada dos veículos envolvidos na colisão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia