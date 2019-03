Carreta não consegue subir morro e tomba na BR-435; rodovia está interditada – vídeo

O acidente envolvendo uma carreta Volvo bi trem carregada com soja aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1, no Km 100 da BR-435, rodovia que liga Vilhena a Cerejeiras.

De acordo com informações, o caminhão apresentou algum tipo de problema e não conseguiu subir o morro. Com isso, acabou voltando de ré e acabou tombou o último vagão deixando soja esparramada as margens da rodovia.

Não houve feridos, apenas danos materiais. A rodovia está interditada a espera do caminhão Munck para retirá-lo. Ainda não há previsão de tempo para liberação.

Texto: Extra de Rondônia/com informações de Cone Sul Acontece

Fotos: Extra de Rondônia/Cone Sul Acontece

Vídeo: Internauta