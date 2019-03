Com distribuição de 15 mil preservativos, campanha alerta foliões sobre riscos de DSTs em Vilhena

Às vésperas do carnaval, o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e Centro de Testagem Aconselhamento (CTA), realizam a campanha “Nenhuma fantasia vale o risco de se arriscar”, em Vilhena.

De acordo com a psicóloga Maria Zilda Golin, Gerente Técnica do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS), a ação tem por finalidade conscientizar à população sobre os riscos do vírus HIV (vírus responsável pela evolução da Aids) e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

Dentro da ação inclui a distribuição de mais de 15 mil preservativos em locais tradicionais de folia em Vilhena.

Zilda disse que a distribuição também ocorrerá em órgãos públicos, com apoio de entidades. Donos de boates e balneários vão em busca de caixas de preservativos para ajudar na conscientização dos foliões.

TESTES DE AIDS

Durante a campanha, a população também poderá realizar testes rápidos para o diagnóstico precoce da AIDS. “Caso alguém seja vítima de estupro ou de violência, e tenha contato com o sangue do acusado, ou, no sexo, quando a camisinha rompa ou saia do lugar, a pessoa tem menos de 72 horas para ir ao Hospital Regional e solicitar um teste rápido. Lá, a pessoa receberá um diagnostico precoce”, explicou.

Zilda acrescentou que, em caso de dúvidas, as pessoas devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima. “Escolha a melhor maneira para se proteger e curta a folia com segurança. O importante é não se descuidar”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia