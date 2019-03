Empresário narra trajetória no cenário do entretenimento de Vilhena

O ramo do entretenimento em Vilhena tem sido um dos que mais se manteve durante o período de crise econômica do país.

Para falar sobre os investimentos e adequação ao mercado, o comerciante e administrador, Eliton da Silva Costa, 34 anos, traça um pouco de sua trajetória na área.

Eliton conta que começou o trabalho de promoter por acaso. Na época tinha alguns amigos que trabalhavam no meio, e de inicio dava apenas sugestões ou incrementava ideias para os eventos.

“Eu tinha um olhar clínico, foi ai que acabaram me convidando para participar de alguns eventos. Eu ajudava muitas vezes sem intuito financeiro e futuros, mas ai, as coisas foram acontecendo, fazíamos eventos de qualidade, por isso ganhamos notoriedade e credibilidade”, explicou.

A conveniência e a boate surgiram através de um amigo, que o influenciou na área. “Sai de um supermercado e fui para o ramo de eventos, ao poucos fiz nome”.

Segundo o promoter, já são 10 anos de ofício, tendo inicio entre 2009 e 2010. Eliton realizou sua primeira festa no antigo Bangalô, com a “Violada Vip”. Após, começou a fazer um evento a cada dois meses, e contribuía com o pessoal da Pub Eventos. “Neste período fechamos uma sociedade e montamos o Old Ranch, o que gerou uma história de sete anos”, pondera.

Costa relembra que desde o inicio os eventos sempre ocorreram com recursos próprios, até porque segundo ele, os patrocínios são bem limitados.

Das dificuldades enfrentadas no meio, o empresário ressalta os investimentos, pois para ele são muito altos, principalmente para se ter uma estrutura como a de sua casa de shows.

EMPREENDIMENTOS

Costa ressalta que primeiro veio à casa de shows, depois a Conveniência Brigadeiro, que já existe há pouco mais de quatro anos, e oferece músicas ao vivo as sextas, sábados e vésperas de feriado, além das promoções de bebidas e estrutura diferenciada.

O comerciante afirma, com muito orgulho, que hoje o Old Ranch é a melhor da região norte, isso por ser bem planejada, com público assíduo e de uma camada especifica da sociedade.

ESTILO MUSICAL

O administrador detalha que a escolha do estilo para trabalho foi porque alcança um grande público, não há tanta obscenidade, e é tradição do Brasil.

Sobre os ritmos em ascensão como o funk e eletrônica, Eliton afirma que acredita ser uma fatia menor de público. Ele aposta no estilo que possui maior adesão de pessoas e que em muitas vezes acaba seduzindo os consumidores de vários segmentos do cenário musical.

ESTRUTURA

De todas as suas apostas, Eliton pontua que a maior delas é em estrutura. A casa de show referência para o empresário é a Vila Country de São Paulo. “Eu viajei para conhecer as melhores casas do país para formular a ideia, e minha aposta é o que tem dado um resultado positivo.”

DESAFIOS

O empresário detalha que enfrenta sim alguns problemas, até porque lida com pessoas que estão consumindo bebidas alcoólicas. “Nesses casos é fundamental ter bom senso e paciência para controlar a situação. Gosto de destacar que não há só negatividade”.

O promoter confidência que houve algumas situações que o desmotivaram, principalmente no período de baixa dos eventos, mas afirma que é uma área que gosta e já investiu muito.

Sobre a contratação de shows, Eliton explica que a seleção é feita por meio da analise de materiais e shows realizados. Geralmente dá oportunidades para cantores locais e regionais.

LEI SECA

O empresário afirma que a Lei Seca é uma medida necessária e preventiva. “Até porque há pessoas que acabam exagerando, incentivamos nossos clientes a não dirigir quando beber e a utilizar serviços do Urbano, o que tem evitado muitos problemas”, analisa.

PROJETOS

O administrador detalha que ainda tem vontade de trazer Almir Sater, Cristian e Ralf e outros shows mais tradicionais. “Da velha guarda já trouxemos shows que sempre desejávamos, como Bruno & Marrone e Leonardo”.

O jovem empreendedor adianta que seu mais novo projeto trará de volta as famosas violadas. O evento está marcado para os dias 15 e 16 de março no Old Ranch e contará com apresentação de Manutti, Guilherme & Gustavo, Halison & Renato, Glauber & Gleidson e Pedro Luccas & Vinicius.

Eliton finaliza enfatizando que seu sucesso só é possível graças à competência da equipe, tanto da conveniência quanto da casa de shows.

