Prefeitura de Pimenta Bueno abre processo seletivo para nível superior

Estão abertas as inscrições do processo seletivo da prefeitura de Pimenta Bueno, que tem como objetivo à contratação de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde.

Há vagas para médico clínico geral PSF (1) e enfermeiro PSF (3), onde os contratados deverão atuar em carga horária semanal de 40h, fazendo jus ao vencimento de R$ 1.860,00 e R$ 7.000,00, acrescido com gratificação.

De forma gratuita, os interessados em participar devem realizar as inscrições a partir da quarta-feira 27 de fevereiro, exclusivamente via internet, com o envio do formulário de inscrição devidamente preenchido, bem como o envio de títulos e tempo de serviços especificados no edital, de forma digitalizada em PDF, para o endereço eletrônico: semsau@pimentabueno.ro.gov.br, até o dia 8 de março.

Os candidatos inscritos serão classificados em uma única etapa, composta por análise de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, prevista a ser realizada no dia 11 de março.

Mais detalhes deste processo seletivo, que é válido por um ano, podem ser obtidos acessando o edital de abertura disponibilizado no site para consulta.

Texto: Assessoria/Sibeli Santos

Foto: Reprodução