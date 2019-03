“Dia de Negócios” vai agitar sociedade coloradense em março

Em reunião realizada nesta semana, os organizadores da 5ª edição do projeto “Dia de Negócios”, decidiram a planilha do evento que vai agitar a sociedade coloradense.

De acordo com as informações, o evento acontece nos próximos dia 15 e 16 de março.

As empresas participantes irão oferecer café da manhã, almoço e lanche.

A 5ª edição terá a participação da Associação dos Agropecuaristas, Emater, Cooperativas de Créditos, Sebrae e Ifro Campos de Colorado.

Está prevista a participação de 23 empresas. No dia 16 durante o evento será realizado o 3° leilão da marca JLB. No leilão será ofertado animais avaliados pelo PMGZ e pelo método da ultrassonografia e também com a chancela do Pró-Genética.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação