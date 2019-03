Ifro de vilhena abrirá inscrições para curso básico de Libras

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Vilhena, abrirá nos dias 07 e 08 de março as inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Língua Brasileira de Sinais (Libras), nível básico. São 40 vagas destinadas a alunos e servidores, além da comunidade externa.

Sendo oferecido pelo Departamento de Extensão do campus, o curso será ofertado gratuitamente aos selecionados. A inscrição deverá ser feita exclusivamente no campus Vilhena, localizado na BR 174, km 3, s/n, na Zona Rural de Vilhena (RO), das 8h às 17h.

Para se inscrever é necessário ter ensino fundamental completo. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição presente no Anexo I, além de entregar uma lista de documentos (fotocópias e originais).

A ordem de inscrição será o único critério de seleção e classificação dentro do número de vagas ofertadas. A relação dos candidatos selecionados e lista de espera serão divulgadas no dia 11 de março de 2019.

Os encontros ocorrerão duas vezes por semana (segundas e quartas-feiras), a partir das 19h, tendo a aula 4 horas de duração. A carga horária total do curso é de 60h e as aulas ocorrerão no período de 13 de março a de 06 de junho. Mais informações podem ser obtidas através do edital disponivel no site.

Texto e foto: Assessoria