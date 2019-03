Jovem é encontrada morta dentro de quarto por amiga que dividia casa em Chupinguaia

O corpo de Bruna Eduarda Borges, de 19 anos, foi encontrado na manhã deste sábado, 2, no município de Chupinguaia.

De acordo com as primeiras informações, uma mulher que divide a residência com Bruna, a encontrou morta dentro do quarto.

A Polícia Militar foi chamada e constatou que a garota estava morta. Com isso, a Polícia Técnica Científica (perícia) foi ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para funerária São Matheus fazer a remoção.

A Polícia Civil (PC) deverá investigar o caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia