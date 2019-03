Motociclista de 18 anos morre ao colidir com carro na BR-364

Felipe Roberto Lima Cavalcanti, de 18 anos, morreu no início da manhã deste sábado, 02, após colidir de frente com um carro na BR-364, em frente ao Restaurante Caipirão, localizado a cerca de 3 km de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Felipe trafegava pela BR, sentido Vilhena, quando ao chegar no Km, 22, teria invadido a pista contrária, batendo de frente com um Fiat Siena, que seguia sentido contrário.

Com o impacto, o jovem foi arremessado a cerca de 40 metros, caindo em uma ribanceira às margens da rodovia.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo de Felipe, que morreu na hora, foi removido pela funerária São Matheus.

Texto e fotos: Extra de Rondônia