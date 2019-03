PM intensifica atividades de policiamento ostensivo no primeiro bimestre em Vilhena e região

A atuação policial militar do 3º BPM é pautada para o mais ágil e satisfatório atendimento à população, com a finalidade de manter a ordem pública e combater ações delituosas que venham a ameaçar a paz social.

Exemplos dessa dinâmica policial na região do 3º BPM são comprovados no primeiro balanço bimestral do corrente ano em que foram realizadas 336 prisões e apreensões, lavrados 41 termos circunstanciados de ocorrência (TCO), além de 89 boletins de ocorrência registrados.

Apenas nesses dois primeiros meses do ano já aconteceram diversas missões para proporcionar a segurança nas áreas rural e urbana, entre elas estão a Operação Estadual de Comando de Abordagem, Operação Paz no Campo, apreensões de entorpecentes e armas, recuperação de veículos, ações da patrulha Maria da Penha e Patrulha Escolar, bem como o emprego efetivo do policiamento especializado e de Radiopatrulhas.

Outro fator de relevantes reduções de criminalidades na região se deve à intervenção realizada no Centro de Ressocialização Cone Sul. Estratégias como cortes na comunicação de detentos com contatos externos desarticulou quadrilhas que planejavam assaltos, vendas de substâncias entorpecentes e outras modalidades de crime. Todas as ações policiais foram voltadas para garantir a sensação de segurança dos cidadãos.

Texto e fotos: Assessoria